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29.11.2019 - 14:59 | | İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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