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30.12.2019 - 08:37 |

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Marcelo Saracchi'yi bitirdi

Galatasaray'da ilk takviye sol beke oldu. Nagatomo ile yolları ayıran Sarı Kırmızılılar, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiraladı.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Marcelo Saracchi'yi bitirdi

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Sarrachi'yi kiraladı.

Uruguaylı sol bek ile Galatasaray'ın anlaştığı geçen hafta basına yansırken; Almanya basını transferin sonlandırıldığını yazdı. Kicker gazetesinin haberine göre; SarıKırmızılı ekip, 21 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıl anlaşmaya vardı.

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1.5 yıl önce Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'den 12 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olan genç oyuncu, bu sezon sadece 4 lig maçında oynadı. Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Marcelo Saracchiyi bitirdi

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