Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Marcelo Saracchi'yi bitirdi

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Sarrachi'yi kiraladı.

Uruguaylı sol bek ile Galatasaray'ın anlaştığı geçen hafta basına yansırken; Almanya basını transferin sonlandırıldığını yazdı. Kicker gazetesinin haberine göre; SarıKırmızılı ekip, 21 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıl anlaşmaya vardı.

1.5 yıl önce Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'den 12 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olan genç oyuncu, bu sezon sadece 4 lig maçında oynadı. Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.