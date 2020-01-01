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01.01.2020 - 13:18 |

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın hedefi Mert Çetin

Galatasaray'da savunmaya takviye isteyen Fatih Terim'in gözü Roma'da oynayan Mert Çetin'de. Luyindama'nın yerine 22 yaşındaki oyuncu kiralanacak.

Sarı-kırmızılılar, transfer taarruzunu dört koldan sürdürüyor. Luyindama'nın şok sakatlığında bu bölgede Donk-Marcao ikilisini oynatan teknik direktör Fatih Terim stopere takviyenin şart olduğunu yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya satılan Mert Çetin'i gözüne kestirdi. 22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta forma giydi. Aslan bu nedenle Roma'nın kapısını çalıp Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletecek.

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Galatasaray'a menajerler vasıtasıyla Olimpiakos'un Senegalli futbolcusu Pape Abou Cisse ve Al İttihad'ın sözleşmesini feshettiği Manuel da Costa önerildi. Ancak hem yönetimin hem de teknik heyetin iki futbolcuya da sıcak bakmadığı öğrenildi. Cisse'nin yabancı kontenjanı dolayısıyla, Costa'nın ise yaşı nedeniyle veto yediği belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasarayın hedefi Mert Çetin

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