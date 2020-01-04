Galatasaray transfer haberleri... Hangi futbolcular geliyor?

Bu sezon 4 büyükler istenileni veremedi. Trabzonspor 3'üncü, Fenerbahçe 4'üncü, Beşiktaş 5'inci ve Galatasaray ilk yarıyı 7'inci sırada kapattı. Galatasaray'ın kötü gidişatı taraftarı rahatsız ederken şimdi yeni yapılacak transferler merak ediliyor. İşte tarnsferde son durum...

TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru’nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

“Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

SON DAKİKA! ARDA TURAN-GALATASARAY DEFTERİ KAPANDI

Son dakika haberi: Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.