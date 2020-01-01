01.01.2020 - 20:18 |
Galatasaray transfer haberleri: Saracchi İstanbul'a geliyor
Sarı kırmızılı takımın Leipzig'den kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Marcelo Saracchi Cuma günü İstanbul'a geliyor.
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Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi'nin transferi konusunda anlaşma sağlamıştı.
Alınan bilgilere göre Uruguaylı sol bekin Cuma günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Nagatomo'nun gözden çıkarılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray böylelikle yeni sol bekine kavuşmuş olacak.
Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.