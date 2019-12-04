Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz gerçekleşti. 5. Tur ilk maçında Galatasaray, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a TT Stadı'nda 2-0 mağlup oldu.
Skorer - Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor mucizesi... 2. Lig ekibi, 5. Tur ilk maçında kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı TT Stadı'nda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekibin gollerini 53. dakikada Sadık Baş ve 90'da Umut Sönmez kaydetti. Tuzlaspor'da Muhammet 88'de kırmızı kart gördü.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık’ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemir'in düşerken yaptığı vuruş auta gitti.
42'nci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.
43'üncü dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşu savunmadan döndü.
53. dakikada Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın yarı sahasından çıkmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Muhammed Akarslan, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına kaçan Sadık Baş'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık Baş, ceza yayının sağ tarafında yaptığı aşırtma vuruşla topu Okan Kocuk'un üzerinden ağlara yolladı.
57. dakikada Emre Mor'un sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topa ceza sahasında Emin Bayram'ın yaptığı röveşatada, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
90. dakikada Tuzlaspor, skoru 2-0 yaptı. Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Okan Kocuk, Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Seri, Selçuk İnan (Dk. 65 Donk), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz (Dk. 59 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 55 Adem Büyük), Emre Mor
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Mustafa Emre Can (Dk. 82 Bülent Uzun), Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Dk. 59 Murat Türkkan), Umut Sönmez, Abdullah Halman (Dk. 66 Murat Yılmaz)
Goller: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Bayram Olgun, Dk. 90 5 Sadık Baş (Tuzlaspor), Dk. 90 8 Emre Taşdemir (Galatasaray)