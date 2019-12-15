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15.12.2019 - 16:32 |

Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salon çalışması ile başladıkları antrenmana sahada pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın saat 17.30’da gerçekleştirdikten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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