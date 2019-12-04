Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanırken Galatasaray kendi sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçta Aslanlar ilk karşılaşmada fişi çekmek istiyor. Peki, Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tuzlaspor maçı bu akşam saat 20.45'te TT Arena'da oynanacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - TUZLASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

Konuk ekip Tuzlaspor ise 2. Lig’de Bandırmaspor ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Rövanş 17 Aralık’ta 15 haftada 31 puan toplayan İstanbul ekibi, son 9 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Tuzla bu tura gelmeden önce 3. Lig takımları Nazilli Belediye’yi 2-1, Karacabey Belediye’yi de 3-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki kupa maçının rövanşı 17 Aralık’ta oynanacak.

FATİH TERİM GENÇLERE GÖREV VERECEK

Ligdeki Trabzonspor deplasmanı sonrası hafta içinde Tuzlaspor’la Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray’da, gençler görev alacak. Sakat ve cezaların çokluğunda as oyuncularını dinlendirmek isteyen Fatih Terim, Atalay Babacan, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün, Işık Kaan Arslan ve Emin Bayram gibi gelecek vaat eden yetenekleri ilk 11’de kullanarak, bu isimlerin son durumlarını görme fırsatı yakalayacak.