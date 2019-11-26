26.11.2019 - 15:43 |
Galatasaray U19-Club Brugge U19: 2-1
Galatasaray-Club Brugge maçı öncesi iki takımın U19 takımları UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibini Atalay ve Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle 2-1 yendi, puanını 6'ya çıkardı. Brugge ise 9 puanda kaldı. Temsilcimizde Ferhan Evren 79'da kırmızı kart gördü.
Skorer - Şampiyonlar Ligi UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray konuk ettiği Club Brugge'ü 2-1 yendi. Temsilcimiz 38. dakikada Atalay'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 53'te konuk ekipten De Wolf skora denge getirdi: 1-1.
75'te sahne alan Mustafa Fettahoğlu, Cim Bom'a 3 puanı getiren golü kaydetti: 2-1. Sarı-kırmızılı takımda Ferhan Evren 79'da kırmızı kart gördü.
G.Saray son maçında Real Madrid'i İspanya'da 4-2 mağlup ederek ses getirmişti.
11'LER:
GALATASARAY: Berk Balaban, Berk, Güney, Metehan, Süleyman Luş, Ferhan, Mustafa Kapı, Mustafa, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım
CLUB BRUGGE: Lammens, De Cuyper, Dendoncker, Brempt, Vervaque, De Wolf, Blomme, Van den Keybus, Ochieng, Baeten, Aelterman