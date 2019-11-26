Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar Ligi HaberleriGalatasaray U19-Club Brugge U19: 2-1
26.11.2019 - 15:43 |

Galatasaray U19-Club Brugge U19: 2-1

Galatasaray-Club Brugge maçı öncesi iki takımın U19 takımları UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibini Atalay ve Mustafa Fettahoğlu'nun golleriyle 2-1 yendi, puanını 6'ya çıkardı. Brugge ise 9 puanda kaldı. Temsilcimizde Ferhan Evren 79'da kırmızı kart gördü.

Galatasaray U19-Club Brugge U19: 2-1

Skorer - Şampiyonlar Ligi UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray konuk ettiği Club Brugge'ü 2-1 yendi. Temsilcimiz 38. dakikada Atalay'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 53'te konuk ekipten De Wolf skora denge getirdi: 1-1.

75'te sahne alan Mustafa Fettahoğlu, Cim Bom'a 3 puanı getiren golü kaydetti: 2-1. Sarı-kırmızılı takımda Ferhan Evren 79'da kırmızı kart gördü.

G.Saray son maçında Real Madrid'i İspanya'da 4-2 mağlup ederek ses getirmişti. 

11'LER:

GALATASARAY: Berk Balaban, Berk, Güney, Metehan, Süleyman Luş, Ferhan, Mustafa Kapı, Mustafa, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım

CLUB BRUGGE: Lammens, De Cuyper, Dendoncker, Brempt, Vervaque, De Wolf, Blomme, Van den Keybus, Ochieng, Baeten, Aelterman

Galatasaray U19-Club Brugge U19: 2-1

    Sharapova durmaksızın çalışıyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor

    Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor

    Göztepe'de Fenerbahçe mesaisi

    Göztepe'de Fenerbahçe mesaisi

    Başakşehir, Pierre Webo ve Ekrem Dağ'ı resmen açıkladı!

    Başakşehir, Pierre Webo ve Ekrem Dağ'ı resmen açıkladı!

    Quaresma: Sosa ve Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum

    Quaresma: Sosa ve Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum

    Sıradaki Haber