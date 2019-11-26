26.11.2019 - 15:43 |
Galatasaray U19-Club Brugge U19 (CANLI)
Galatasaray-Club Brugge maçı öncesi iki takımın U19 takımları UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Club Brugge bu akşam karşı karşıya geliyor. İki takım Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
GALATASARAY-CLUB BRUGGE: 1-0 (İLK YARI SONA ERDİ)
GOL! 38 Atalay
11'LER ŞÖYLE:
GALATASARAY: Berk Balaban, Berk, Güney, Metehan, Süleyman Luş, Ferhan, Mustafa Kapı, Mustafa, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım
CLUB BRUGGE: Lammens, De Cuyper, Dendoncker, Brempt, Vervaque, De Wolf, Blomme, Van den Keybus, Ochieng, Baeten, Aelterman