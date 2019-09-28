Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray U19 - Fenerbahçe U19: 5-2
28.09.2019 - 16:52 |

Galatasaray U19 - Fenerbahçe U19: 5-2

U19 Elit Gelişim Ligi Galatasaray evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 5-2 yendi.

Galatasaray U19 - Fenerbahçe U19: 5-2

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev maç öncesinde U19 Elit Gelişim Ligi'nde G.Saray U19 - F.Bahçe U19 takımları karşı karşıya geldi. Saat 14:30'da Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan maçı sarı kırmızılı ekip 5-2 kazandı. 

Galatasaray'ın gollerini 37’ 45’ 64’ Ercan Şirin, 58’ Mustafa Fettahoğlu, 65’ Erencan Yardımcı, Fenerbahçe'nin gollerini ise 25' Muhammet Gümüşkaya, 61' Gülhan Üreyen kaydetti. 

Lewandowski'den 9 dakikada 5 gol

Ali Koç taraftarları böyle uğurladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sheffield United-Liverpool: 0-1

Sheffield United-Liverpool: 0-1

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

Yeni Malatyaspor'da 3 eksik

Yeni Malatyaspor'da 3 eksik

Darüşşafaka galibiyetle başladı: 92-85

Darüşşafaka galibiyetle başladı: 92-85

Sıradaki Haber