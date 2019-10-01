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Haberler Şampiyonlar LigiGalatasaray U19 - PSG U19: 1-5
01.10.2019 - 17:41 |

Galatasaray U19 - PSG U19: 1-5

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-PSG maçı öncesi iki takımın U19 takımları karşıya geldi. Mücadele Fransız ekibinin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray U19 - PSG U19: 1-5

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-PSG maçı öncesi iki takımın U19 takımları karşıya geldi. Mücadele Fransız ekibinin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede PSG adına galibiyeti getiren golleri Muinga, Mbe Soh, Aouchiche, Kapo, Pembele kaydederken Galatasaray'ın tek sayısını penaltıdan Metehan Baltacı gole çevirdi.

Fransız ekibi PSG, maç görsellerini resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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