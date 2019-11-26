Galatasaray UEFA'ya kalabilmek için kritik virajda! Galatasaray-Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 54. maçında bu akşam sahasında Club Brugge'u konuk ediyor. Grupta aldığı tek puanı rakibinden deplasmanda alan Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için bu akşam oynanacak olan maçtan 3 puan almak zorunda! Peki Galatasaray-Club Brugge maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 26 Kasım Salı akşamı saat 20:55'te karşı kariıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ AŞKINA!

Şampiyonlar Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Club Brugge karşısında kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta 1 puan ile son sırada yer alan Galatsaray, UEFA Avrupa Ligine kalabilmek için Club Brugge karşısında mutlak galibiyet almak zorunda! Son maçında Fransa deplasmanında grubun lideri PSG'ye konuk olacak olan Galatasaray son maçlar öncesinde kazanıp UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge grupta 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor

Adem forvette Seri de 11’de! 3 gence piyango...

Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Ryan Babel şoku yaşandı. Dizinde problemi olan Hollandalı futbolcu bugün 11’de maça başlayamayacak ve büyük ihtimal kulübede olacak.Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Ryan Babel şoku yaşandı. Dizinde problemi olan Hollandalı futbolcu bugün 11’de maça başlayamayacak ve büyük ihtimal kulübede olacak.Teknik Direktör Fatih Terim sarı-kırmızılılar için hayati önem taşıyan bu mücadelede elinde sağlam kalan tek forvet olan Adem Büyük’ü gol silahı olarak sahaya sürecek.Sarı-kırmızılı ekipte Nzonzi’nin kart cezasının yanı sıra Falcao, Andone, Luyindama ve Şener sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Aynı zamanda UEFA listesinde yer almayan futbolcular da statü gereği kadronun dışında olacak. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim eksikler yüzünden sistemi değiştirip 4-1-4-1 formasyonuna dönecek. Seri ve Belhanda orta alanda görev yapacak. Lemina ise savunmanın önünde yer alacak.

Üç gence piyango

UEFA’ya bildirilen listeden 15 oyuncusu kalan Galatasaray, 10 futbolcusunu da B listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, üç genç futbolcuyu B listesinden takıma aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, forvetten Erencan Yardımcı, savunmada görev alan Emin Bayram ve Kaan Arslan’ın kadroya girdiğini ifade etti.

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, idmanda takımdaki yerini aldı. Tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ise antrenmana katılmadı.