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16.11.2019 - 15:44 |

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-0

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a gol yağdırdı: 4-0.

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-0

Süper Lig'de 22 Kasım'da oynayacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray, bugün TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada sarı-kırmızılı takım rakibini 4-0'lık skorla yendi.

Ev sahibi takımın gollerini 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47'de Selçuk İnan, 57'de Emre Mor ve 84'te Adem Büyük kaydetti.

 

 

 

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