16.11.2019 - 15:44 |
Galatasaray-Ümraniyespor: 4-0
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a gol yağdırdı: 4-0.
Süper Lig'de 22 Kasım'da oynayacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray, bugün TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la karşılaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada sarı-kırmızılı takım rakibini 4-0'lık skorla yendi.
Ev sahibi takımın gollerini 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47'de Selçuk İnan, 57'de Emre Mor ve 84'te Adem Büyük kaydetti.