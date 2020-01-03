Galatasaray yarÄ±n Florya'da toplanÄ±yor

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, sezonun ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n baÅŸlayacak.

Ligde ilk yarÄ±yÄ± 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrasÄ± 27 puanla 7. sÄ±rada tamamlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda 6 gÃ¼nlÃ¼k devre arasÄ± izni bu akÅŸam sona erecek.

GalatasaraylÄ± futbolcular, ikinci yarÄ± iÃ§in yarÄ±n Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼recek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynÄ± gÃ¼n TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Antalya'daki ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 11 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bir baÅŸka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.

Galatasaray, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacaÄŸÄ± Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±ndan bir gÃ¼n Ã¶nceye kadar Antalya'da hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek ve sonrasÄ±nda son 16 turu ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in Rize'ye gidecek.

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