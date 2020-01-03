Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray yarÄ±n Florya'da toplanÄ±yor
03.01.2020 - 10:23 | | Ä°STANBUL (AA)

Galatasaray yarÄ±n Florya'da toplanÄ±yor

Galatasaray, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n baÅŸlayacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, yarÄ±n Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼recek.Â

Galatasaray yarÄ±n Florya'da toplanÄ±yor

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, sezonun ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n baÅŸlayacak.

Ligde ilk yarÄ±yÄ± 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrasÄ± 27 puanla 7. sÄ±rada tamamlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda 6 gÃ¼nlÃ¼k devre arasÄ± izni bu akÅŸam sona erecek.

GalatasaraylÄ± futbolcular, ikinci yarÄ± iÃ§in yarÄ±n Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼recek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynÄ± gÃ¼n TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Antalya'daki ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± 11 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bir baÅŸka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.

Galatasaray, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacaÄŸÄ± Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±ndan bir gÃ¼n Ã¶nceye kadar Antalya'da hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek ve sonrasÄ±nda son 16 turu ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in Rize'ye gidecek.

Â 

Â 

Â 

Ä°smail Kartal'dan Podolski açÄ±klamasÄ±!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diÄŸer tekliflere dönüp bakmadÄ± bile"

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diÄŸer tekliflere dÃ¶nÃ¼p bakmadÄ± bile"

Liverpool - Everton: 1-0

Liverpool - Everton: 1-0

Fatih Terim: BaÅŸkanÄ±n yerinde olsam o cümleyi kurmazdÄ±m

Fatih Terim: BaÅŸkanÄ±n yerinde olsam o cÃ¼mleyi kurmazdÄ±m

SON DAKÄ°KA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

SON DAKÄ°KA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

SÄ±radaki Haber