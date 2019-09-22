Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında! Canlı bahisle Misli.com'da...

Hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekip 1 puanla dönerek fena bir başlangıç yapmadı. Rakiplerinin kayıp yaşadığı geçen hafta sonu ise Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederlerken yeniden üst sıralara tırmandılar. Son iki sezon Malatya deplasmanından puansız ayrılan Galatasaray yeni transferleriyle 3 puanı alma hedefinde…Feghouli ve Selçuk İnan Malatya kafilesinde yer almazken, Emre Akbaba ile Belhanda’nın sakatlıkları sürüyor. Cezası biten Seri ile Emre Mor ise kadroda yer aldılar. İngiltere'den kalan cezasını Kasımpaşa maçıyla tamamlayan Florin Andone ise Brugge maçında sahada yer almamış olup bugün için ilk kez formayı giyebilir. Fatih Terim’in ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala’nın cezaları sürdüğünden takımın başında yine Levent Şahin olacak bugün için… Trabzon ve Alanya yenilgileri sonrası geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 3 puanı 4 golle alan Btc Yeni Malatyaspor’da yüzler yeniden gülüyor. Avrupa Ligi’ne erken veda eden Sergen Yalçın’ın öğrencilerinde hedef bu seneyi de ilk 4 içinde tamamlayabilmek… Gökhan Töre ve Bifouma sahada yer almayacaklarken, Fofana’nın en azından 45 dakika forma giyebilecek duruma ulaştığı teknik ekip tarafından açıklandı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Malatya’nın ligdeki son 7 maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

• Galatasaray ligde son 24 maçın 22’sinde mağlubiyet görmedi.

• Galatasaray ligde son 4 deplasman maçında kalesinde en az 2 gördü.

• Malatya, Galatasaray’a karşı evinde oynadığı son 3 maçta en az 2 gol kaydetti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahislere göz attığımızda Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercihin konuk Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %37’si sarı kırmızılılardan 3 puan bekliyor.

• Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği bir diğer tercih ise maçta her iki tarafın da karşılıklı goller bulacağı yönünde. Üyelerinin yaklaşık %24’ü mücadelede karşılıklı gol seçeneğini kuponunda bulunduruyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından puanla dönen Galatasaray, lige dönüyor. Lige tutuk başlasalar da Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle hava yakaladılar. Sarı kırmızılılarda Emre Akbaba ve Younes Belhanda'nın sakatlıkları devam ediyor. Kafileye dahil edilmeyen Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli de bu karşılaşmada oynamayacak. Cezasını tamamlayan Emre Mor şans verilmesi halinde görev alabilecek. Fatih Terim ve Ümit Davala'nın ise cezaları sürüyor. Yeni Malatyaspor'da ise Moryke Fofana, Gökhan Töre, Yiğithan Güveli ve Thievy Bifouma yok. Ev sahibi takımda ciddi eksikler var. Galatasaray'ın zor da olsa kazanmasını bekliyorum.