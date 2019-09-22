Galatasaray'Ä±n Yeni Malatyaspor maçÄ±nda ilk 11'i belli oldu.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. G.Saray'Ä±n ilk 11'i belli oldu...Â
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
Yeni Malatya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 19.00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadeleyi hakem Arda KardeÅŸler yÃ¶netecek.
Ä°LK 11'LERÂ
Yeni Malatyaspor:(Muhtemel) Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, JahovicÂ
Galatasaray: Muslera, Åžener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ã–mer, Adem, Babel, Andone
Terim'den sÃ¼rprizler
Galatasaray'da Terim sÃ¼rpriz kararla Falcao'nun yerine Andone oynarken Åžener'e ÅŸans vererek ÅŸaÅŸÄ±rtan bir kadro sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â
YENÄ° MALATYASPOR GALATASARAY MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
SÃ¼per Lig 5. hafta Yeni Malatyaspor Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bugÃ¼n saat 19.00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ± ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak izlenebilecek.Â