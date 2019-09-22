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HaberlerSkorerGalatasaray'Ä±n Yeni Malatyaspor maçÄ±nda ilk 11'i belli oldu.
22.09.2019 - 17:43 |

Galatasaray'Ä±n Yeni Malatyaspor maçÄ±nda ilk 11'i belli oldu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. G.Saray'Ä±n ilk 11'i belli oldu...Â

Galatasaray'Ä±n Yeni Malatyaspor maçÄ±nda ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Yeni Malatya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 19.00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadeleyi hakem Arda KardeÅŸler yÃ¶netecek.

Ä°LK 11'LERÂ 

Yeni Malatyaspor:(Muhtemel) Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, JahovicÂ 

Galatasaray: Muslera, Åžener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ã–mer, Adem, Babel, Andone

Terim'den sÃ¼rprizler

Galatasaray'da Terim sÃ¼rpriz kararla Falcao'nun yerine Andone oynarken Åžener'e ÅŸans vererek ÅŸaÅŸÄ±rtan bir kadro sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â 

YENÄ° MALATYASPOR GALATASARAY MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
SÃ¼per Lig 5. hafta Yeni Malatyaspor Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bugÃ¼n saat 19.00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ± ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak izlenebilecek.Â 

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