Galatasaray, Yeni Malatyaspor virajÄ±nda

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Yeni Malatya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 19.00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadeleyi hakem Arda KardeÅŸler yÃ¶netecek.

UEFA Åžampiyonlar Ligi ilk maÃ§Ä±nda Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, SÃ¼per Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸacak.

Yukatel Denizlispor'a 2-0 maÄŸlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayÄ±plarÄ±yla baÅŸlayan Galatasaray, son 2 maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± bildi. Deplasmanda Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 maÄŸlup eden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, geÃ§en hafta ise evinde KasÄ±mpaÅŸa'ya 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayarak puanÄ±nÄ± 7'ye Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Belhanda ve Emre Akbaba sakat

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Younes Belhanda ile Emre Akbaba'nÄ±n sakatlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

GeÃ§en sezonki Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda sakatlanan Emre Akbaba ile KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda darbe sonucu Ã§enesinde kÄ±rÄ±k oluÅŸan Belhanda, yarÄ±nki maÃ§ta gÃ¶rev alamayacak.

Terim ve iki yardÄ±mcÄ±sÄ± yine tribÃ¼nde olacak

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ, cezalarÄ± nedeniyle geÃ§en hafta olduÄŸu gibi yine tribÃ¼nde yer alabilecek.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±ndaki Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maÃ§ men cezasÄ± vermiÅŸti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayÄ± 3 maÃ§a indirmiÅŸti.

PFDK, aynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik hakareti nedeniyle Ãœmit Davala'ya da 3 maÃ§ men cezasÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±.

Hasan ÅžaÅŸ da geÃ§en sezonun 33. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan maÃ§tan sonra 8 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼cadelesinde Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Levent Åžahin yer alacak.

Seri, Emre Mor ve Andone'nin cezasÄ± bitti

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte cezalarÄ±nÄ± tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev verilmesi halinde oynayabilecek.

Ligin 2. haftasÄ±ndaki Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Seri, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ve KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda forma giyememiÅŸti.

Emre Mor ise Ä°stikbal Mobilya Kayserispor mÃ¼cadelesinde Ã§ift sarÄ± karttan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartla KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Galatasaray'Ä±n yeni transferlerinden Florin Andone de Ä°ngiltere'de forma giydiÄŸi Brighton'un Southampton ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart sonrasÄ± 3 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 3 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ±n 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan Ã§eken Andone, bu nedenle KasÄ±mpaÅŸa maÃ§larÄ±nda oynayamamÄ±ÅŸtÄ±. Andone, teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in gÃ¶rev vermesi halinde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± yarÄ±n ilk kez giyecek.

Malatyaspor'a karÅŸÄ± deplasmanda zorlanÄ±yor

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile SÃ¼per Lig'de 5. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â Rakibine karÅŸÄ± Ä°stanbul'da 2 galibiyet alan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, deplasmandaki 2 karÅŸÄ±laÅŸmadan ise maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ki takÄ±m ilk kez 2017-2018'de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken, ilk maÃ§Ä± BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandÄ±. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±ndaki mÃ¼cadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

GeÃ§en sezonun ilk maÃ§Ä±nda rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karÅŸÄ±laÅŸmada ise 3-0 galip geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maÃ§ta 6 gol atan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, kalesinde 4 gol gÃ¶rdÃ¼.

Yeni Malatyaspor'da GÃ¶khan TÃ¶re ve Bifouma yokÂ

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda 2 oyuncusundan yararlanamayacak.Â Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, Galatasaray'a karÅŸÄ± sakatlÄ±klarÄ± bulunan GÃ¶khan TÃ¶re ile Thievy Bifouma'ya gÃ¶rev veremeyecek.

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