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24.10.2019 - 16:27 |

Galatasaray yönetimi soruşturma başlattı! Fatih Terim atkıları...

Galatasaray'da Real Madrid ile oynanan maç öncesinde Fatih Terim atkılarının toplatıldığı iddiası gündem yarattı.

UEFA Şampiyonlae Ligi'nde 1-0 sona eren Real Madrid maçına damga vuran konulardan biri de stat girişinde ‘Fatih Terim' yazılı atkıların toplatıldığı iddiası oldu. Ortaya atılan bu iddia ve bazı Galatasaray taraftarlarının video çekimleri ile de girişte güvenlikler tarafından Fatih Terim'in isminin yazılı olduğu atkıların toplandığını belirtmesi yönetimi harekete geçirdi.

YÖNETİMDEN GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Galatasaray yönetimi, kesinlikle sarı kırmızılı kulüp ya da yönetim tarafından böyle bir talimat verilmediğini ifade ederken harekete geçti. Galatasaray kulübünde şu sıralarda, Türk Telekom Stadyumu'nda stat girişinde bulunan kameralar incelemeye alındı.

Tüm görüntüler büyük bir titizlik ile incelenirken yönetimin bildirimi, talimatı olmamasına karşın Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkılara el koyan özel güvenlikler var ise tespit edilerek işten çıkarılacak. (Futbol Arena)

Galatasaray yönetimi soruşturma başlattı Fatih Terim atkıları...

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