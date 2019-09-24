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24.09.2019 - 14:31 | | Serhan TÜRK, İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray Yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile evlerinde oynayacağı derbı maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu.

Galatasaray Yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek

Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Florya Metin oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.

Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarını yemeğin ardından tesislerde yapacak olan yönetim hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla toplantıyı tesislerde yapma kararı aldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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