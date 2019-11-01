Galatasaray iki imzayı KAP'a bildirdi! Yunus Akgün, Emin Bayram...

Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.

Emin Bayram açıklaması

Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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