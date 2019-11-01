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01.11.2019 - 17:41 |

Galatasaray iki imzayı KAP'a bildirdi! Yunus Akgün, Emin Bayram...

Galatasaray genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar, Emin Bayram ile 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray iki imzayı KAP'a bildirdi! Yunus Akgün, Emin Bayram...

Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.

Emin Bayram açıklaması

Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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