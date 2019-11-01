01.11.2019 - 17:41 |
Galatasaray iki imzayı KAP'a bildirdi! Yunus Akgün, Emin Bayram...
Galatasaray genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar, Emin Bayram ile 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.
Emin Bayram açıklaması
Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mario Jardel: Porto ve Galatasaray’ın Ortak Değeri;