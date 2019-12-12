Galatasaray'a Devler Ligi'nden 17 geldi, 23 gitti!

Skorer - Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid, PSG ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'na 2 puanla son sırada veda etti.

Grupta sadece içerde ve dışarda Club Brugge ile berabere kalarak 2 puan toplayabilen sarı kırmızılı takımın kasaya giren ve giremeyen rakamlar da belli oldu.

Galatasaray iki beraberlikten kasasına 1.8 milyon euro koydu. Gruplara ayak bastı parası olarak da 15 milyon 250 bin euro kazanan sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi geliri 17 milyon euro oldu.

Ancak sarı kırmızılı takımın kaybı kazancından daha yüksek.

23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU



Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon euro oldu.