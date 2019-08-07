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07.08.2019 - 10:32| TAKVİM

Galatasaray'a Diagne piyangosu!

Al Rayyan’a transferi yatan Senegalli yıldıza Aston Villa talip oldu. Ada’da transfer yarın gece biteceği için kısa sürede olumlu-olumsuz sonuç alınacak.

Transfer bütçesi açmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'da yeniden umut ışığı doğdu. Al Rayyan'a transferi son anda yatan Senegalli yıldıza, Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.

İLK TEKLİF 10 MİLYON
İngiltere'de transfer dönemi yarın gece sona ereceği için kısa süre içinde pazarlıklarda olumlu-olumsuz sonuç alınacak. Ada basınına yansıyan bilgilere göre Aston Villa, Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif yaptı.

SATMAK ZORUNDALAR
Sarı-Kırmızılılar ise 13 milyon Euro istiyor. Ancak Diagne'yi satmak sorunda olan yönetimin 11 milyon Euro'ya bile 'evet' diyeceği öğrenildi.

Galatasaraya Diagne piyangosu

 

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