Galatasaray'a Fener dopingi!

NEVZAT DİNDAR

Dev derbinin bilet satışı ve bir günlük loca gelirlerinden 6 milyon 250 bin lira kazanan Cim-Bom’da idareciler forma satışlarında da yüksek bir rakam beklentisi içine girdi. Yönetimin ayrıca galibiyet alınması halinde rakamların daha da artacağını düşündüğü öğrenildi.

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Süper Lig’in 6. haftasında yarın çok önemli bir derbi oynayacak olan Galatasaray’ın kasası bir anda dolacak. Cim-Bom’da yarınki zorlu mücadelenin getirisi çok yüksek olacak.



Kombine ve misafir tribünü dışında kalan alanlar için satışa çıkarılan 7 bin 450 biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Bu bilet satışından Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 6 milyon lira girdi. Biletlerin tükenmesinin yanında sarı-kırmızılılarda elde kalan localar da bir maçlığına satıldı. Türk Telekom Stadı’ndaki 15, 12 ya da 8’er kişilik localarda her bir koltuğa 2 bin 500 lira değer biçildi. Bu satıştan da en az 250 bin lira kulübün kasasına girdi.



Yarınki derbide özellikle Aslantepe’de GS Store’da da önemli bir satış olması bekleniyor. Radamel Falcao ve diğer futbolcuların gelişiyle iyi bir forma satış rakamı yakalayan Cim-Bom’da yöneticilere göre yarın en az 5 milyon liralık ciro hedefleniyor. Böylece derbi maçın Galatasaray’a toplamda 12-13 milyon liralık bir kaynak yaratması hedefleniyor.



Lige istediği gibi başlayamayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Galatasaray’da derbinin kazanılması halinde GS Store satışlarının artarak devam etmesi bekleniyor.