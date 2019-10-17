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17.10.2019 - 12:38 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'a Funda Nakkaşoğlu'dan kötü haber

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'a Funda Nakkaşoğlu'dan kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Funda'nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında İsveç'in Lulea BBK takımıyla dün oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

Sol ayak bileğinde kesik oluşan 25 yaşındaki oyun kurucunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Funda Nakkaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dileriz." denildi.

 

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