20.12.2019 - 08:35 |
Galatasaray'a Maicon cezası: 1 milyon Euro
Kiralık gönderdiği Brezilyalı futbolcusu Maicon’un menajeri Muzzi Özcan’a ödemediği 600 bin Euro için açılan davayı Galatasaray cephesi kaybetti.
Sarı-Kırmızılılar, Özcan’a faiziyle birlikte 1 milyon Euro ödemek zorunda kaldı.
Eğer bu para ödenmezse, Muzzi Özcan’ın CAS’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu da Galatasaray’ı transfer döneminde sıkıntıya sokabilir. Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maicon’u, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon Euro’ya kiralamıştı.