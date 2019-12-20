Galatasaray'a Maicon cezası: 1 milyon Euro

Sarı-Kırmızılılar, Özcan’a faiziyle birlikte 1 milyon Euro ödemek zorunda kaldı.

Eğer bu para ödenmezse, Muzzi Özcan’ın CAS’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu da Galatasaray’ı transfer döneminde sıkıntıya sokabilir. Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maicon’u, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon Euro’ya kiralamıştı.