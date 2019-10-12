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12.10.2019 - 13:13 |

Galatasaray'a Muslera müjdesi

Uruguay Milli Takımı’ndan Galatasaray’a müjdeli haber geldi. Milli takıma gittiğinde yolculuk sıkıntısı çeken Muslera, bu sefer en az 1 hafta erken döneceği resmi açıklamayla bildirildi.

Galatasaray'a Muslera müjdesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler 

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için Uruguay Futbol Federasyonu’ndan bir açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı’nda bulunan Muslera’ya özen izin çıkarıldığı ve normal tarihten daha erken Türkiye’ye döneceği aktarıldı.

Tecrübeli file bekçisine eşinin doğumunun yaklaştığı ve kızının doğumunda olması için izin verildiği detaylıca açıklandı. Muslera’nın 16 Ekim Çarşamba günkü Peru maçının kadrosundan çıkarıldığı, yarın İstanbul’a döneceği bildirildi.

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