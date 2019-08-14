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14.08.2019 - 08:36| FANATİK

Galatasaray'a Şampiyon Ligi'nde eksta gelir

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak Galatasaray ön elemelerdeki sonuçlara göre kasasını ciddi şekilde doldurmayı garantiledi.

Galatasaray'a Şampiyon Ligi'nde eksta gelir

Birçok Türk kulübü gibi finansal anlamda ciddi zorluklar yaşayan Galatasaray son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak nefes almıştı.

Cim Bom bu sene de büyük bir meblağı kasasına koymayı garantiledi. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye payının yüzde 90'ını eline geçirdi. Aynı senaryo geçen sene de yaşanmış ve Galatasaray kasasına 8,5 milyon euro koymuştu. Bu para bu sezon biraz daha artacak.

Ekstradan 3 milyon euro daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'ın katsayı sıralamasında üzerinde bulunan Dinamo kiev, Basel ve Porto elendi. Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, Sarı Kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi. Galatasaray'ın üzerinde olan PSV'yi de dün gece elenen Basel kupa dışına itmişti. 

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