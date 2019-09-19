19.09.2019 - 10:33 |
Galatasaray'a yeni sponsor: Magdeburger Sigorta
Galatasaray, 2019-2020 sezonu için Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma imzalayacaklarını resmen açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulübün imza töreni sırasında, formaların kol tarafında, “Magdeburger Sigorta” yazısı görüldü. Daha sonra bu logo, kulübün resmi internet sitesine de koyuldu.
Galatasaray’ın yeni sezon için Magdeburger Sigorta ile anlaşma imzalayacaklarını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı kırmızılılar'ın, bu sponsorluk karşısında kasasına 1 milyon euro koyacağı öğrenildi.
İşte yapılan açıklama:
Kulübümüz ile sigorta dünyasının köklü markası Magdeburger Sigorta arasında forma kol sponsorluk anlaşması imzalanacaktır.
Tarih : 20 Eylül 2019, Cuma
Yer : Türk Telekom Stadyumu
Program : 13.30 Kayıt ve Karşılama
14.00 Toplantı Başlangıcı
14.05 Konuşmalar
14.20 Soru - Cevap
14.40 İmza Töreni
14.45 Fotoğraf Çekimi
14.50 Toplantı Bitişi