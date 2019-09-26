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26.09.2019 - 10:31 | | İHA

Galatasaray'da 14 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Galatasaray'da 14 futbolcu, cumartesi günü sahada görev alması halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray'da 14 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılılarda birçok isim ilk defa Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Yaz transfer döneminde takıma katılan Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven N'Zonzi, Florin Andone, Emre Mor, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz sezon da takımda olan Luyindama ve Marcao, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Luyindama ve Marcao, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart cezaları olduğu için forma giyememişti.

    Skorer Tv Haber Bülteni - 26 Eylül 2019
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