Galatasaray'da 3 önemli eksik! Gençlerbirliği-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray Süper Lig'de bu akşam Ankara temsilcisi Gençlerbriliği ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 9 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Galatasaray, Ankara deplasmanından alacağı üç puan ile çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de 95. randevusuna çıkacak olan iki takımın rekabetinde Galatasaray 52 maçı kazanırken Gençlerbrliği bu maçların 22'sinden galip olarak ayrılan taraf oldu. Gençlerbirliği ile deplasmanda oyndığı son altı lig maçından sadece birini kazanabilen Galatasaray 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Peki Gençlerbirliği-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

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Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın ardından 27. yaşına giren Emre Akbaba'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.