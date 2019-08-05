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05.08.2019 - 10:35| TAKVİM

Galatasaray'da Bakayoko transferi 9 Ağustos'ta

Galatasaray, Chelsea’nin yıldız orta saha oyuncusu Bakayoko için bekle-gör taktiğini uygulayacak. Fransız futbolcu için Premier Ligi’nde transfer döneminin bitmesi beklenecek. Sonrasında ise Londra temsilcisinin kapısı çalınacak.

Galatasaray, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko için bekle-gör taktiği uygulayacak... Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız yıldız için İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun bitmesini bekleyecek.

Ada'da transfer sezonu 8 Ağustos'ta sona eriyor. Galatasaray, Bakayoko Chelsea'de kalırsa 9 Ağustos'ta Londra ekibine resmi teklifte bulunacak.

Sarı-Kırmızılı kurmayların başka talipleri de olan Fransız yıldız için ısrarcı olduğu biliniyor. Bilindiği gibi Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Bakayoko'nun önümüzdeki sezon planlarında olmadığını açıklamıştı.

Genç futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro bedelle Monaco'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Bakayoko, geçen sezon 5 milyon Euro'ya Milan'a kiralanmıştı.

Galatasarayda Bakayoko transferi 9 Ağustosta

 

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