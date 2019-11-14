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14.11.2019 - 07:21 | | FANATİK

Galatasaray'da beklenen ayrılık: Nagatomo...

Galatasaray ile Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun yolları ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih hocanın raporu doğrultusunda 33 yaşındaki futbolcunun menaceriyle temasa geçerek, kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Galatasaray ile Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun yolları ayrılmak üzere..

Sezon başında bir Tayland kulübünden 5 milyon Euro’luk teklif alan Nagatomo için tekrar Uzakdoğu pazarıyla temas kurulacak. Galatasaray cephesi, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nagatomo’nun bonservisini 2.5 milyon Euro’ya vererek, devre arasında takviyeler için ek bütçe yaratmayı planlıyor.

Galatasarayda beklenen ayrılık: Nagatomo...

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