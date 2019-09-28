Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'da Belhanda statta kaldı!
28.09.2019 - 23:49 |

Galatasaray'da Belhanda statta kaldı!

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Belhanda statta kaldı.

Galatasaray'da Belhanda statta kaldı!

Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.

BELHANDA STATTA KALDI VE TAKIMDAN AYRI ARAÇLA AYRILDI

Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.

    Levent Şahin: 'Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

    Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

    Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

    Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

    Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

    Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

    Sıradaki Haber