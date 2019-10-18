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18.10.2019 - 07:11 |

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi sarı alarm

Galatasaray’da bugün Sivasspor karşısına 3 oyuncu ceza sınırında çıkacak. Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi sarı alarm

Kritik Sivasspor maçı öncesi Galatasaray’da sarı kart alarmı...

Galatasaray’da 3 önemli isim; Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram sahaya ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bu akşam kart görmeleri halinde, gelecek hafta Vodafone Park’taki Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

Ayrıca hafta içinde Real Madrid’e karşı oynayacak ve yorgun düşecek olan Sarı-Kırmızılı ekipte, eksik oyuncu olmaması adına teknik heyetten takıma uyarılar geldi. Fatih Terim, basit ve gereksiz kart görmemeleri konusunda öğrencilerini ikaz etti.

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