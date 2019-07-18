Galatasaray'Ä±n TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan transfer ettiÄŸi 24 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Okan Kocuk, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n efsaneleri arasÄ±na girmek istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Transferinin ardÄ±ndan GS TV'ye konuÅŸan Okan, eline aldÄ±ÄŸÄ± Galatasaray formasÄ±yla ilgili, "Ä°lk Galatasaray formam deÄŸil ama en Ã¶zeli olacak. Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Åžu anda burada olmaktan Ã§ok mutluyum, Ã§ok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasÄ±nÄ±n deÄŸerini ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anladÄ±m. GerÃ§ekten transfer sÃ¼reci biraz zorluydu ama Fatih Terim'e ve Abdurrahim Albayrak'a yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Beni Galatasaray'a kazandÄ±rdÄ±lar. Ben de buraya gelmek iÃ§in tÃ¼m fedakarlÄ±klarÄ± yaptÄ±m. Gerekeni yaptÄ±m diyebilirim. Åžu an burada olduÄŸum iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok mutluyum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bursaspor formasÄ± giyerken TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da anlatan Okan, "Bursaspor'dayken TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda 1-1 biten bir maÃ§Ä±mÄ±z olmuÅŸtu. GolÃ¼ yedikten sonra Ã¶yle bir baskÄ± gelmiÅŸti ki buradan Ã§Ä±kamayacakmÄ±ÅŸ gibi hissetmiÅŸtik. TaraftarÄ±mÄ±za da ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ederim. Daha gelmeden bana destek vermeye baÅŸladÄ±lar. Ben de onlarÄ± performansÄ±mla yanÄ±ltmamak istiyorum. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼be, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir taraftara geldim. Bana inananlarÄ± umarÄ±m yanÄ±ltmam." diye konuÅŸtu.Â

Galatasaray'Ä±n UruguaylÄ± kalecisi Fernando Muslera ve kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Claudio Taffarel'den Ã¶ÄŸrenecek Ã§ok ÅŸeyinin olduÄŸunu vurgulayan Okan, "Elbette bÃ¼yÃ¼k hedefler bitmez. Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Åžans geldiÄŸinde de sÄ±ramÄ± bekleyip en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸim. Buraya layÄ±k olduÄŸumu gÃ¶stereceÄŸim. Uzun yÄ±llar Galatasaray formasÄ±nÄ± terleteceÄŸim." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz de Okan'Ä±n "Ä°lk Galatasaray formam deÄŸil ama en Ã¶zeli olacak." sÃ¶zlerini deÄŸerlendirerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"MÃ¼thiÅŸ... Bu birÃ§ok ÅŸeyi ifade ediyor. Biz genelde oyuncularÄ±mÄ±za hangi takÄ±mÄ± tuttuklarÄ±nÄ± sormayÄ±z. BurasÄ± profesyonel bir dÃ¼nya ama biz burada hala amatÃ¶r bir ruhun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. YÃ¶netici olarak o ruh iÃ§in buradayÄ±z. Senin de (Okan) o ruhun bir parÃ§asÄ± olman bizi mÃ¼thiÅŸ mutlu etti."

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