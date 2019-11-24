Galatasaray'da Brugge mesaisi sürüyor

Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.