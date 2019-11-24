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24.11.2019 - 14:19 | | İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray'da Brugge mesaisi sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Brugge mesaisi sürüyor

Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.

Galatasarayda Brugge mesaisi sürüyor

Önce çalım sonra gol!
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