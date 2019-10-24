Galatasaray'da Claudia Cuic'in ön çapraz bağı koptu!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Rumen oyuncusu Claudia Cuic'in sol diz ön çapraz bağının koptuğu ve yarın operasyon geçireceği açıklandı

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Claudia Cuic, 23 Ekim günü ACS Sepsi ile oynanan EuroCup Women maçında sol dizinden sakatlanarak kenara geldi.

Sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park’ta bugün tetkikleri yapılan Claudia Cuic’in sol diz ön çapraz bağında kopuk tespit edildi. Oyuncumuz 25 Ekim günü bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır.

Claudia Cuic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı ve tamamen iyileşmiş şekilde aramıza dönmesini temenni ederiz."