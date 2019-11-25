Galatasaray'da Diagne formülü masada

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir karşısında mağlup olan ve TT Stadı'nda 41 maç sonra yneilen Galatasaray'da, bir yandan da devre arasındaki transfer çalışmaları için planlar yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılılarda golcülerin yaşadığı sakatlık nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in forvet transferi istemesi halinde Mbaye Diagne'nin geri dönüşü görüşülecek.

Sarı kırmızılıların sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Diagne, Belçika ekibinde kadro dışı bırakıldı. Galatasaray'da da Falcao ve Andone'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fatih Terim'in ocak ayında golcü takviyesi istemesi durumunda Diagne'nin dönüş ihtimali masaya yatırılacak. FFP kuralları gereği oyuncu satmadan transfer yapılamayacak olunması nedeniyle Diagne'nin geri dönüş formülü gündeme gelecek.

Sezon sonunda takıma dönecek olan Diagne'nin Belçika ekibinde bekleneni verememesi nedeniyle, golcü takviyesi istenmesi durumundaekstra maliyete girmeme adına Senegalli golcünün dönüşü üzerine yönetimle teknik ekip görüşme yapacak.

"GALATASARAY'A GELECEK MİSİN?"

Bu sabah sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Diagne, "Galatasaray'a gelecek misin?" şeklindeki soruya "Şimdi değil" yanıtını verdi. Senegalli golcü, sarı kırmızılı taraftarların kendisine yönelik sevgi mesajlarını da yayınlayarak teşekkür etti.