Galatasaray'da Falcao kadroda yok! Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Geride kalan iki haftada iki takımda sadece 1'er puan almayı başardı. İki takım içinde çıkış müsabakası olarak nitelendirilen bu maç için gözler mücadelenin oynananacağı saate çevrildi. İki takımda da önemli eksikler bulunsa da temsilcimiz Galatasaray, taraftar avantajı ile sahadan üç puanı alıp bu akşamın kazanan tarafı olmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Terim yönetimindeki 75. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde 50. maç

Real Madrid müsabakası, Galatasaray'ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

Falcao, Real Madrid maçında yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Radamel Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı, gruplar halinde yapılan beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasarayın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak.