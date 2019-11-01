Galatasaray'da Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının da kadrosunda yer alamayacak.

Sağlık heyeti tam anlamıyla iyileşmeden Falcao'yu riske etmek istemezken, Kolombiyalı bu sebeple Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacak.

REAL MADRID VE GAZİANTEP FK MAÇLARINDA KADRODA

Galatasaray taraftarlarının haftalardır dönüş tarihini merakla beklediği Falcao, Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid ve sonrasında ligdeki Gaziantep FK maçlarında ise kadroda olacak. Kolombiyalı futbolcunun bu maçlarda sahada olup olmayacağına ise form durumuna göre teknik direktör Fatih Terim karar verecek.