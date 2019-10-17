Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'da "Garry" vites
17.10.2019 - 09:31 | | SABAH

Galatasaray'da "Garry" vites

Yaz transferinde Henry Onyekuru’yu almak için Garry Rodrigues’i veto eden sarı kırmızılılar, şimdi Hollandalı’nın tarzında Falcao’nun verimini artıracak bir ismin peşinde.

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi.

Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında.

Yaz transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılar, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti.

Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon Euro ödeyip Onyekuru'nun bonservisini alınca Galatasaray'ın eli boş kalmıştı. Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.

Galatasarayda Garry vites

Galatasarayda Garry vites

Lukas Podolski böyle avladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamer Tuna: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

Tamer Tuna: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

Santos - Ceara maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Santos - Ceara maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Ocak'ta Mariano gidiyor, Linnes dönüyor!

Ocak'ta Mariano gidiyor, Linnes dönüyor!

Sıradaki Haber