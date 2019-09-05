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05.09.2019 - 07:26

Galatasaray'da gelecek sezon onlar olmayacak

Transfer sezonu bitti, ancak sarı kırmızılı ekipte planlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da gelecek sezon onlar olmayacak

Sarı-Kırmızılılar hem ara transfer hem de sezon sonu kurgusunu şimdiden hazırlamaya çalışıyor. Özellikle sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle kesin olarak yolların ayrılması düşünülüyor.

Aslan’da, Selçuk, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo ve Mariano’nun kontratı sona erecek.

Bu oyunculardan sadece Yunus ve Emre ile yola devam edilecek. Kiralık isimlerden Seri, Lemina ve Andone’ye de veda edilecek. Nzonzi’nin ise 1 yıl daha kiralanma opsiyonu bulunuyor.

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