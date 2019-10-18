Galatasaray'da gelenler gidenleri arattÄ±!

CELAL UMUT EREN

Teknik direktÃ¶r Fatih Terimâ€™in geÃ§en yÄ±lki ÅŸampiyonlukta Ã§ok beÄŸendiÄŸi Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye, gelen yÄ±ldÄ±z transferlerine raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ unutulamadÄ±. FÄ±rsat olsa yeniden kadroya katma ÅŸansÄ±nÄ± zorlayacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda istatistik devreye girdiÄŸinde de Mbaye Diagneâ€™nin gol ortalamasÄ±nÄ± kimse yakalayamadÄ±.

Galatasarayâ€™da yeni sezon istenildiÄŸi gibi baÅŸlamadÄ±. Hem SÃ¼per Lig hem de Åžampiyonlar Ligiâ€™nde istikrarsÄ±z sonuÃ§lar alan Galatasarayâ€™da kadroya katÄ±lan yÄ±ldÄ±z transferlere raÄŸmen bazÄ± giden isimler unutulamadÄ±.



Teknik direktÃ¶r Fatih Terimâ€™in geÃ§en yÄ±l kazanÄ±lan ÅŸampiyonlukta Ã§ok deÄŸer verdiÄŸi iki isim; Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye, halen daha aranÄ±yor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem BÃ¼yÃ¼k gibi hÃ¼cumcu kanatlarÄ± kadrosuna getiren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Onyekuruâ€™dan vazgeÃ§emiyor.

Ã–yle ki devre arasÄ±nda bir fÄ±rsat olsa transferde kadroya katÄ±lacak ilk isim olarak NijeryalÄ± yÄ±ldÄ±z konuÅŸuluyor. Orta sahada da Seri ve Lemina gibi flaÅŸ oyuncularÄ±n gelmesine karÅŸÄ±n Badou Ndiayeâ€™nin yarattÄ±ÄŸÄ± etki Ã¶zleniyor.

Senegalli futbolcunun Stoke Cityâ€™den yeniden kiralanmasÄ± ya da farklÄ± transfer formÃ¼lleri hep ihtimaller arasÄ±nda tutuluyor.

Ä°ki yÄ±ldÄ±z oyuncu dÄ±ÅŸÄ±nda istatistikler de devreye girdiÄŸinde daha farklÄ± bir futbolcu daha aranÄ±yor. Transferin son gÃ¼nlerinde Radamel Falcao ve Andoneâ€™nin gelmesiyle Club Bruggeâ€™e giden Mbaye Diagneâ€™nin rakamlarÄ±na kimseye yetiÅŸemedi.



Sadece 1 gol

GeÃ§en yÄ±l 29 lig maÃ§Ä±nda 30 golle gol kralÄ± olan Senegalli, Galatasarayâ€™a devre arasÄ±nda gelip ilk 7 lig maÃ§Ä±nda 6 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Diagne toplamda da sadece sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla 17 resmi maÃ§ta 11 gol kaydetmiÅŸti. Falcao ÅŸu an 5 maÃ§ta 1 gol bulurken, Andone hiÃ§ sevinemedi.

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