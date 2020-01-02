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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi
02.01.2020 - 17:56 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Galatasaray'da genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

 

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