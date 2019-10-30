Galatasaray'da gerçek suçlu Ryan Babel

NEVZAT DİNDAR

Belhanda, Babel’in sürekli öne çıkma hevesinden dert yanarken, bunu Beşiktaş derbisinde de açıkça belli etti. Nagatomo da, ileriye çıktığı dakikalarda kendini görmeyen Hollandalı oyuncuya isyan edip, bindirme yapmaktan vazgeçti.

Cim-Bom’da topun ağzındaki isimler arasında gösterilen Belhanda ile Nagatomo, takımdaki rahatsızlığı açıkça ortaya koydu, takım arkadaşları Ryan Babel’in tavrının Galatasaray’ın performansına olumsuz etkisi olduğunu savundu.

Sarı-kırmızılılarda topu ayağına alıp ezdiği için, “El freni” eleştirileri yapılan Hollandalı futbolcunun, maç içindeki bencil tavrı iki oyuncuda da rahatsızlık yarattı. Özellikle Belhanda’nın Babel’in ön plana çıkma hevesine tepki gösterdiği bildirildi. Faslı futbolcunun Beşiktaş derbisinde saha içinde Babel ile karşı karşıya gelmesinde de bu durumun etkili olduğu belirtildi.



Babel’in sürekli yönlendirmelerinden ve topu ayağına istemesinden rahatsız olan Belhanda’nın performansındaki gerilemede bunun etkisi olabileceği dile getirildi. Galatasaray’da Babel’in oyunundan olumsuz etkilenen biri de Nagatomo oldu. Japon futbolcunun birkaç bindirmesinde kendisini görmeyen Hollandalı futbolcuya tepki gösterdiği öğrenildi. Nagatomo’nun, buna tavır olarak ileri koşuları yapmaktan vazgeçtiği iddia edildi.



Net 9.5 milyon euro

Sezon başında 3 senelik sözleşme karşılığında maç başı primleri ve bonuslar hariç toplamda 9.5 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Babel’in stil olarak daha önce kendi bölgesinde oynayan Onyekuru, Rodrigues ve Bruma gibi isimlerden farklı olması, yine sorgulanmasına yol açıyor.