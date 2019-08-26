Galatasaray'da gündem transfer (CANLI)

Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, sarı kırmızılı takımdaki son gelişmeleri Skorer Tv'den Ezgi Toper'e değerlendiriyor.

İşte Dindar'ın sözleri:

Galatasaray'da bir rehavet görüyorum. O beni biraz endişelendiriyor. Son sene 3 kupa almışsın. Sürekli kupa kaldırıyorsun. Doymuşluk var. Diğer tarafta da nasıl olsa kadro kalitesi ve Galatasaray'ın asıldığında sergilediği performans. Bir de ligin genel fotoğrafına bakarsak açık ara şampiyonluğun geleceği algısı var.

Transferde şampiyonluğu önemseyen bir takım haline geldi Galatasaray. Neticede kaybedilmiş bir şey yok. Denizlispor ve Konyaspor maçı gösterdi ki takımın ciddi sorunları devam ediyor. Takımın eksikleri var. Bu kadar flaş transfere rağmen eksiklerin olması düşündürücü.

'Fatih Terim'in yapabileceği bir şey yok'

Lig için iki maçta da kırmızı kart gördü takım, şanssızlık da var. Konya'nın attığı gol de bir şans golüdür. Buna rağmen Galatasaray'ın iki üçü bulması gerekirdi. Hala bu takım hazır değil. Fatih Terim'in şu an yapabileceği bir şey yok. Genelde hocanın takımı sonraki haftalarda kendine gelir.

'Seri yumuşak bir oyuncu'

Orta sahada Fernando-Ndiaye ikilisinde Nzonzi-Seri ikilisine dönüyorsunuz. Tamamen oyun yapısı değişti. Seri biraz yumuşak. Yırtıcı ve mücadeleci bir oyuncu değil.

Takım yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden ama maalesef transferlerde iş biraz uzadı. Taraftara da ayrı bir parantez açmak lazım. Maç 21.45, ertesi gün Pazartesi. Buna rağmen 38 bin taraftar vardı.

'Sadece Babel'e bağımlı olmak...'

Onyekuru'u iç saha maçlarında arıyorsunuz. Kapanan takımlara karşı çözüm üreten bir oyuncu. Tutulması zor biriydi. Son yıllardaki kanat performansına bakarsak takımın hep performans aldığı bir bölgeydi. Babel bana göre dünün en iyisiydi. Fizik olarak çok zorladı rakibi ama sadece Babel'e bağımlı olmak sonuç üretememesindeki nedenlerden bir tanesiydi.

'Falcao gelecek dertler bitecek değil'

Aykut Kocaman otobüs değil, tren çekti diyebiliriz. Galatasaray'a ters geliyor hoca. Sonuçtan ziyade tatmin olduğum noktalar var ama dünkü takımda Lewandowski de tartışılırdı. Falcao gelecek dertler bitecek bir durum yok.