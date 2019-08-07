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07.08.2019 - 14:45| FANATİK

Galatasaray'da hedef Mohamed Elneny

İngiltere'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Görüşmeler için adaya giden idari menajer Şükrü Hanedar'ın ön libero için Arsenal'in 27 yaşındaki Mısır'lı futbolcusu Mohamed Elneny için de girişimler yaptığı belirtiliyor.

Galatasaray ön libero transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın idari menajeri Şükrü Hanedar bir süredir İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Mohamed Elneny de gündemde

Morgan Schneiderlin ve Tiemoue Bakayoko isimleri gündemde olsa da Hanedar'ın Arsenal forması giyen ön libero Mohamed Elneny için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Kiralık formülü gündemde

Arsenal'de çok fazla forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'nin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takım Mısır'lı ön liberoyu bir yıllığına kiralamak istiyor.

8 milyon Euro güncel pisaya değeri bulunan oyuncuyu Arsenal kiralamaya sıcak bakıyor. Topçular 2016 yılında Elneny'i Basel'den 12.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Mısır Milli Takım forması giyen Elneny geçen sezon Arsenal formasıyla 17 maçta forma şansı bulmuştu.

Galatasarayda hedef Mohamed Elneny

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