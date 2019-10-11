Galatasaray'da ilk ayrılık Mariano!

Sarı-kırmızılı takımda devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında.

Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.