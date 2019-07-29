Galatasaray'da kampÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Babel

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Galatasaray, Avusturya'nÄ±n Seefeld kasabasÄ±ndaki kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dÃ¼n tamamladÄ±. 17 Temmuz'dan bu yana sÄ±kÄ± bir dÃ¶nem geÃ§iren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux takÄ±mlarÄ±yla hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynadÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalardan ilk ikisini kaybeden SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, kapanÄ±ÅŸÄ± Bordeaux galibiyetiyle yaptÄ±. Ã–zellikle bu kampa teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in tam yetki verdiÄŸi Ä°talyan kondisyoner Alberto Bartali'nin antrenmanlarÄ± damga vurdu. Adeta futbolcularÄ± komando eÄŸitimine alan Bartali daÄŸ, bayÄ±r, orman demeden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara kondisyon, gÃ¼Ã§ yÃ¼klemesi yaptÄ±.Â

TERÄ°M'Ä°N ALTINI!

Galatasaray'Ä±n 12 gÃ¼n sÃ¼ren kampÄ±na damga vuran isimlerin baÅŸÄ±nda Ryan Babel geldi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n bonservis bedeli Ã¶demeden kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 32 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z futbolcu gelir gelmez aÄŸabeylik misyonunu Ã¼stlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fiziksel seviyesi, kalitesi ve iÅŸlevselliÄŸiyle dikkat Ã§ekti. Leipzig ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda 2 gol kaydeden Ryan Babel, Bordeaux'ya karÅŸÄ± da harika bir topuk golÃ¼ne imza attÄ±. Sol kanatta baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen Babel, son hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda santrfor bÃ¶lgesinde yer alÄ±rken, teknik direktÃ¶r Fatih Terin'in iÃ§in en uÃ§ta da Ã§ok Ã¶nemli bir silah olabileceÄŸini gÃ¶sterdi.Â

BAÄžLASAN DURMAZ!

Galatasaray'Ä±n yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, Avusturya kampÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu. Kanat bÃ¶lgesine alternatif olarak transfer edilen 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu kamp boyunda daha Ã§ok merkez bÃ¶lgede denendi. Orijin pozisyonu olmamasÄ±na raÄŸmen orta merkezde yÃ¼ksek oyun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sayesinde baÅŸarÄ±yla mÃ¼cadele eden Jimmy, son maÃ§ta saÄŸ kanatta da dÃ¶ktÃ¼rdÃ¼. Kadife bilekleri, milimetrik paslarÄ±yla Galatasaray taraftarÄ±na bÃ¼yÃ¼k umut verdi.

BÃœYÃœK AÄžABEYLER FORMDA

Galatasaray'da takÄ±m iÃ§indeki uyum, aile ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma azminin yÃ¼ksek olmasÄ±nda Mariano ile Nagatomo'nun payÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. SaÄŸ ve sol bekin as isimleri olan ikili tecrÃ¼belerini sÃ¼rekli arkadaÅŸlarÄ±na aktardÄ±. Mariano ve Nagatomo mÃ¼cadeleleri ve yÃ¼ksek fiziksel seviyeleriyle genÃ§lere Ã¶rnek oldu.Â

DONK BIRAKTIÄžI YERDEN

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§mesiyle kÃ¼llerinden doÄŸan Ryan Donk Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Avusturya kampÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. TakÄ±mÄ±nn deÄŸiÅŸilmez parÃ§alarÄ±ndan olan HollandalÄ±, takÄ±mÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ isimlerinden biri olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

KÃ–TÃœ BAÅžLADI Ä°YÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

Galatasaray'Ä±n yeni transferlerinden Adem BÃ¼yÃ¼k, kampÄ±n baÅŸÄ±nda taraftarlarÄ±n beÄŸenisini kazanmayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in tavsiyelerine kulak asan tecrÃ¼beli futbolcu Avusturya etabÄ±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde vites artÄ±rdÄ±. Bordeaux karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda harika bir gole imza atan Adem, kamp finalini gÃ¼zel yaptÄ±.Â

ATALAY DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim, Avusturya kampÄ±na birÃ§ok genÃ§ oyuncu getirirken, hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda da ÅŸans verdi. Ã–zellikle bu genÃ§lerden merkez orta sahada gÃ¶rev yapan Atalay Babacan ile ileri uÃ§ta oynayan Ali Yavuz Kol Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.Â

OKAN Ã‡ABUK ALIÅžTI

Bursaspor'da transfer edilen yedek kaleci Okan Kocuk hem kaleci antrenÃ¶rÃ¼ FadÄ±l KoÅŸutan ile hem de takÄ±mla Ã§abuk uyum saÄŸladÄ±. Okan Bordeaux maÃ§Ä±ndaki performansÄ±yla beÄŸeni topladÄ±.

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